У Житомирі кандидат виготовив дзеркала зі своєю агітацією та повісив їх у ліфтах будинків



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На агітаційному дзеркалі вихідні відомості відсутні

Балотується Караван від партії «Слуга народу»

У Житомирі в багатоквартирному будинку по вулиці Шевченка, 105 у ліфті 20 жовтня з'явилось дзеркало з агітацією кандидата в депутати Житомирської обласної ради Руслана Каравана. Про це ОПОРІ розповіли місцеві жителі та надали фото.

«Повісили сьогодні між 10 і 12:30 год. Виходили з дому – не було, поверталися – вже є. Дзеркало висить досить високо, не на рівні обличчя. Треба навіть дотягнутись, щоб сфотографувати напис», – кажуть місцеві.

У пресслужбі партії ОПОРІ розповіли, що кандидат виготовив дзеркала сам і розмістили таких 30.

«Людина підійшла креативно до передвиборчої агітації і захотіла залишити щось більше, ніж купу сміття після себе. Він це зробив своїми руками, в нього є обладнання вдома і це займає не дуже багато ресурсів і людина просто хоче зробити якусь корисну річ. У день тиші або знімуть, або заклеять напис, бо на двосторонньому скотчі приклеєно, але потім після виборів, знову повісять, тому що людям користь, це для людей. Повісили 30 дзеркал», – зазначили у пресслужбі.

На агітаційному дзеркалі вихідні відомості відсутні.

Відповідно до частини 2 статті 53 Виборчого кодексу України друковані матеріали передвиборчої агітації повинні містити відомості про підприємство, що здійснило друк, або інформацію, що друк здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата або партії (організації партії), яка висунула кандидата (кандидатів), їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

Нагадаємо, що у Львові чоловік вкрав причіп з передвиборчою агітацією.