У Львові чоловік вкрав причіп з передвиборчою агітацією
Правоохоронні органи вилучила вкрадене, але агітаційний банер партії знайти так і не вдалося
У поліцію звернувся керівник однієї з політичних партій в кінці вересня, він повідомив про те, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.
Про це повідомляє Нацполіція.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу захисту інтересів суспільства і держави, управління кримінального аналізу поліції Львівщини спільно з працівниками кримінальної поліції та слідчими Личаківського відділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 33-річний мешканець Пустомитівського району.
9 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника в одному із сіл району. Поліцейські виявили викрадений причіп у гаражі. Транспортний засіб вилучено.
Тривають слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення чоловіку про підозру в скоєнні крадіжки.
За вчинене йому загрожує покарання - арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.