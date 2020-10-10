У Львові чоловік вкрав причіп з передвиборчою агітацією



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У Львові чоловік вкрав причіп з передвиборчою агітацією

Правоохоронні органи вилучила вкрадене, але агітаційний банер партії знайти так і не вдалося

У поліцію звернувся керівник однієї з політичних партій в кінці вересня, він повідомив про те, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Про це повідомляє Нацполіція.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу захисту інтересів суспільства і держави, управління кримінального аналізу поліції Львівщини спільно з працівниками кримінальної поліції та слідчими Личаківського відділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 33-річний мешканець Пустомитівського району.

9 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника в одному із сіл району. Поліцейські виявили викрадений причіп у гаражі. Транспортний засіб вилучено.

Тривають слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення чоловіку про підозру в скоєнні крадіжки.

За вчинене йому загрожує покарання - арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.