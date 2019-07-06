У шароварах і з політичною агітацією. Фоторепортаж з відкриття легкоатлетичного чемпіонату Європи у Луцьку

Ігор Гоцул та Ігор Жданов безмежно вдячні третьому Ігореві. Якого на церемонії не було Іван Вербицький

Чому в Луцьку не подбали про те, щоб на такі масштабні змагання прийшли вболівальники?

На Театральному майдані Луцька відбулася урочиста церемонія відкриття командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств. Спортсмени із восьми європейських країн мовчки спостерігали за виступами «колективів народної самодіяльності» і затягнутими промовами трьох ораторів, кожен з яких прагнув не лише підкреслити знаковість події, похвалити себе, а й прославити кандидата у народні депутати Ігоря Палицю, без безкорисної щедрості якого українська легка атлетика просто не прожила б.

На жаль, іноземним гостям цих шедеврів ораторського мистецтва у виконанні президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула, голови оргкомітету і радника міського голови Луцька Ігоря Поліщука і, звісно ж, міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, який радів відкриттю чемпіонату Європи з «легкоатлетичних єдиноборств» (!), не перекладали. Інакше вони б теж вирішили залишитися і проголосувати по мажоритарному 22-му виборчому округу за кандидата Палицю.

На прес-конференції, котра відбулася напередодні, журналісти запитали пана Поліщука, чим організатори збираються здивувати глядачів на церемонії відкриття. Відповідь була багатозначною: «Не хочемо розкривати всіх таємниць».

І справді, приховувати було що, бо церемонія вразила оригінальністю. Про затяжні промови, які перевершили навіть виступ Олександра Лукашенка на церемонії закриття ІІ Європейських ігор у Мінську, вже сказано вище. А ще були культурно-мистецькі номери – танці у віночках і шароварах на всі смаки. Любителі спорту зі стажем, насолоджуючись цим дійством, пустили скупу чоловічу сльозу, бо таких душевних урочин у їхньому місті не було ще з часів Совєцького Союзу.

Підсумував свято Ігор Гоцул запрошенням на змагання, вхід на які впродовж двох днів буде вільний.

У чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств візьме участь вісім найсильніших збірних континенту – України, Білорусі, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та Нідерландів. Найсильнішого команди на стадіоні «Авангард» почнуть визначати з 10:00 ранку у суботу, 6 липня. Чемпіон Європи у командній і особистих першостях серед чоловіків і жінок визначиться у неділю.

Дорослі змагання такого масштабу з легкої атлетики відбуваються в Україні за часи незалежності вперше. За значимістю поряд можна поставити хіба чемпіонат світу-2009 серед юніорів, який відбувався в Донецьку.

Подія знакова, ось лишень питання, чи більшості мешканців Луцька про неї відомо. Принаймні, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул відповіді на те, чи варто очікувати в один із двох змагальних днів аншлагу на події прес-конференції уник. «Ми системно готуємо вболівальника легкої атлетики в Луцьку уже впродовж трьох років, - сказав пан Ігор. – Треба враховувати, що багатоборство – складний вид програми, де змагання тривалі, а підрахунок очок для обивателя не завжди зрозумілий».

Все начебто й так. Ось лишень чому на вулицях міста не видно афіш про подію – загадка…

Іван Вербицький, «Главком»



