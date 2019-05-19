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    В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)

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    <p>Орієнтовна площа пожежі склала 600 кв.м</p> - В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)

    Орієнтовна площа пожежі склала 600 кв.м

    Фото: прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області

    Складність гасіння пожежі полягала в щільній забудові та великому горючому навантаженні складського приміщення, де знаходилася пластикова та картонна тара

    В Одесі в неділю, 19 травня, сталася масштабна пожежа у складському приміщенні на вулиці Дальницькій, 33.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

    «19 травня о 09:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Дальницька, 33, горить складське приміщення. О 09:34 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить дах одноповерхового складського приміщення», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала в щільній забудові та великому горючому навантаженні складського приміщення (пластикова та картонна тара різного призначення). Також існувала загроза розповсюдження вогню на інші складські приміщення.

    Вогнеборці локалізували пожежу о 11:27. Триває її ліквідація. Орієнтовна площа пожежі склала 600 кв.м.

    На гасіння пожежі залучалось 11 одиниць пожежної техніки та 40 чоловік особового складу.

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    В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)
    В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)
    В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)
    Фото: прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області

    Нагадаємо, у Києві 14 травня в цеху дизайнерських виробів поблизу станції метро «Васильківська» сталася пожежа.

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