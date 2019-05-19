В Одесі сталася масштабна пожежа на складі (фото)
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Орієнтовна площа пожежі склала 600 кв.м
Складність гасіння пожежі полягала в щільній забудові та великому горючому навантаженні складського приміщення, де знаходилася пластикова та картонна тара
В Одесі в неділю, 19 травня, сталася масштабна пожежа у складському приміщенні на вулиці Дальницькій, 33.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.
«19 травня о 09:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Дальницька, 33, горить складське приміщення. О 09:34 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить дах одноповерхового складського приміщення», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала в щільній забудові та великому горючому навантаженні складського приміщення (пластикова та картонна тара різного призначення). Також існувала загроза розповсюдження вогню на інші складські приміщення.
Вогнеборці локалізували пожежу о 11:27. Триває її ліквідація. Орієнтовна площа пожежі склала 600 кв.м.
На гасіння пожежі залучалось 11 одиниць пожежної техніки та 40 чоловік особового складу.
Нагадаємо, у Києві 14 травня в цеху дизайнерських виробів поблизу станції метро «Васильківська» сталася пожежа.