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    На Оболоні посеред дороги горіла «Волга» (фото)

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    <span lang="UK">На проїжджій частині дороги у автомобілі марки &laquo;Волга&raquo; виникла пожежа</span> - На Оболоні посеред дороги горіла «Волга» (фото)
    На проїжджій частині дороги у автомобілі марки «Волга» виникла пожежа
    Фото: ДСНС

    Вогонь серйозно пошкодив автомобіль

    Протягом останньої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    16 травня о 18:07 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Автозаводській, 17, що в Оболонському районі столиці.

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    Рятувальники на місці виявили, що на проїжджій частині дороги у автомобілі марки «Волга» виникла пожежа. О 18:22 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбове відкриття, частково салон автомобіля.

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    На Оболоні посеред дороги горіла «Волга» (фото)
    На Оболоні посеред дороги горіла «Волга» (фото)

    Наступний подібний виклик надійшов вже 17 травня о 02:44 про пожежу на проспекті. Маяковського, 28, що у Деснянському районі столиці.

    Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що на узбіччі дороги в автомобілі марки Citroen відбулося займання. Вже о 03:12 вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються.

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