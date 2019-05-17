На Оболоні посеред дороги горіла «Волга» (фото)



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На проїжджій частині дороги у автомобілі марки «Волга» виникла пожежа Фото: ДСНС

Вогонь серйозно пошкодив автомобіль

Протягом останньої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

16 травня о 18:07 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Автозаводській, 17, що в Оболонському районі столиці.

Рятувальники на місці виявили, що на проїжджій частині дороги у автомобілі марки «Волга» виникла пожежа. О 18:22 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбове відкриття, частково салон автомобіля.

Наступний подібний виклик надійшов вже 17 травня о 02:44 про пожежу на проспекті. Маяковського, 28, що у Деснянському районі столиці.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що на узбіччі дороги в автомобілі марки Citroen відбулося займання. Вже о 03:12 вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються.