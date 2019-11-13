У жовтні кредити банків збільшилися на 2,1% до 1 011,6 млрд грн



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З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 5,7% з 1 073,1 млрд грн

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,1% з 990,845 млрд грн станом на 1 жовтня до 1 011,615 млрд грн на 1 листопада. Про це повідомив Національний банк.

З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 5,7% з 1 073,1 млрд грн.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за жовтень збільшився на 0,1% з 453,9 млрд грн до 454,4 млрд грн.

Кредити бізнесу в іноземній валюті збільшилися на 4,8% з 327,1 млрд грн на 1 жовтня до 342,7 млрд грн на 1 листопада.

Кредити населенню за жовтень зросли на 2% до 210,8 млрд грн.

Процентні ставки в жовтні за гривневими кредитами для бізнесу знизилися на 0,7 п.п. до 17,0%, для населення збільшилися на 0,2 п.п. до рівня 36,1%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу скоротилися на 0,5 п.п. до 4,3%.

Як повідомлялось, у 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд грн.

У 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд грн.

За 2016 рік кредити банків економіці зросли на 2,1% з 981,62 млрд грн до 1 002,4 млрд грн.