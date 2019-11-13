У ГПУ спростували інформацію про підготовку підозр Гонтаревій і Рожковій



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Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева та перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова

Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, про підготовку Генеральною прокуратурою підозр не відповідає дійсності, заявили у ГПУ

Генпрокуратура не готувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій і першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій, а також не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

«Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, про підготовку Генеральною прокуратурою України підозр колишній голові Національного банку України та першій заступниці голови НБУ не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відповідні документи не надходили до ГПУ від органів досудового розслідування.

«Генеральна прокуратура України вкотре просить засоби масової інформації утримуватись від публікації неперевіреної інформації, поширення якої може завдати шкоди як інтересам розслідування, так і правам та законним інтересам громадян», -додали у ГПУ.

До слова, суд відклав обрання запобіжного заходу члену ради НБУ Миколі Каленському у справі VAB Банку.

Як повідомляла Рожкова, правління Нацбанку просить суд взяти на поруки члена ради НБУ Каленського.