Правління Нацбанку хоче взяти на поруки члена ради НБУ Каленського



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Засідання Вищого антикорупційного суду у справі VAB банку

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для члена ради НБУ Миколи Каленського

Правління Національного банку України висловило готовність узяти на поруки обвинуваченого у причетності до розкрадання рефінансування «ВіЕйБі Банку» члена ради НБУ Миколи Каленського.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Всі присутні у Києві члени правління НБУ озвучили у Вищому антикорупційному суді свою готовність взяти Миколу Каленського на поруки, відстоюючи інституційність рішень НБУ», - написала вона.

Також вона опублікувала відповідне відео із засідання Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, 11 листопада НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення Райффайзен банку Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.