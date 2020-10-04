Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 35 мільйонів



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Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано у США, Індії та Бразилії

Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 132,9

У всьому світі вже понад 35 мільйонів осіб інфікувалися коронавірусом. Тільки за останню добу захворіли понад 316 тисяч осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers

Так, станом на ранок 4 жовтня у світі лабораторно підтверджено 35 133 082 випадки зараження коронавірусом.

Водночас 26 мільйонів людей уже вилікувалися і 1 037 974 померли. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 132,9.

Найбільше випадків Covid-19 зафіксовано у США − 7 596 345, на другому місці Індія − 6 547 413, а третьому − Бразилія (4 906 833).

Нагадаємо, в Україні за добу 2 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.