Російську вакцину від коронавірусу не пораджу навіть ворогу – ізраїльський лікар



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Тільки в Росії можуть на 38 добровольцях протягом 42 днів випробовувати вакцину і заявити про успіх, каже лікар Євген Качман

Ізраїльський інфекціоніст сумнівається в безпеці й ефективності російської вакцини

Провідний інфекціоніст Першого медичного центру Тель-Авіва лікар Євген Качман в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив, що нікому не рекомендує використовувати російську вакцину проти Covid-19.

«У світі зараз приблизно 200 вакцин на різних стадіях випробування. 24 з них – на останній, найважливішій, фазі випробування. Їх дають людям. Кілька компаній дійшло до потрібних рівнів охоплення і вакцинувало приблизно по 25 тис. осіб. Деякі вакцини потрібно давати двічі. Отже, ще потрібен час. І цей час не може бути один місяць», – підкреслив інфекціоніст.

Він сумнівається в безпеці й ефективності російської вакцини.

«Тільки в Росії можуть на 38 добровольцях протягом 42 днів випробовувати вакцину і заявити про успіх. Це смішно! Це не означає, що російська вакцина погана. Але й не означає, що вона гарна. Можливо, за рік ми дізнаємося, що вона зовсім нічогенька. Але зараз я не порекомендую її навіть своєму ворогові. Не впевнений, що таке щеплення безпечне й ефективне», – сказав Качман.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.