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    Технології

    SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за дві секунди до старту

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    Ракета Falcon 9 мала доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник - SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за дві секунди до старту
    Ракета Falcon 9 мала доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник

    Причину скасування запуску в SpaceX поки не назвали

    Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.

    «Спроба запуску GPS III-4 відхилена», – йдеться у повідомленні SpaceX у Twitter.

    Причину скасування запуску в компанії поки не назвали. Раніше повідомлялося, що погода в день старту на 70% була сприятливою. Нова дата запуску ракети-носія Falcon 9 поки невідома.

    «Нам потрібно буде внести багато поліпшень, щоб мати шанс виконати 48 запусків в наступному році», – прокоментував скасування запуску ракети Ілон Маск.

    Нагадаємо, 1 жовтня компанія SpaceX за 18 секунд до старту скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink. Причиною стали проблеми з наземним обладнанням.

    Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління.

    До слова, раніше Маск опублікував фото корабля SpaceX.

    космос Ілон Маск SpaceX Falcon ракета
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