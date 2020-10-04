SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за дві секунди до старту



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Ракета Falcon 9 мала доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник

Причину скасування запуску в SpaceX поки не назвали

Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.

«Спроба запуску GPS III-4 відхилена», – йдеться у повідомленні SpaceX у Twitter.

Причину скасування запуску в компанії поки не назвали. Раніше повідомлялося, що погода в день старту на 70% була сприятливою. Нова дата запуску ракети-носія Falcon 9 поки невідома.

«Нам потрібно буде внести багато поліпшень, щоб мати шанс виконати 48 запусків в наступному році», – прокоментував скасування запуску ракети Ілон Маск.

Нагадаємо, 1 жовтня компанія SpaceX за 18 секунд до старту скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink. Причиною стали проблеми з наземним обладнанням.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління.

До слова, раніше Маск опублікував фото корабля SpaceX.