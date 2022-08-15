Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 

«Ні до чого хорошого не призводить»: Марченко про зменшення виплат парлементарям

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував нещодавній скандал щодо підвищення зарплат народних депутатів під час воєнного стану. Про це йдеться в розмові з виданням «РБК-Україна».

Як відомо, українці на цю пропозицію відреагували обуренням і петицією, яка набрала необхідну кількість голосів, щоб забрати надбавки у парламентарів. У петиції пропонується збільшити зарплати військовим за рахунок нардепів.

За словами Марченка, у бюджеті-2023 очікується зменшення бюджетів міністерств на 10%. Крім того, уже цього року їх також зменшили на 10%. Також є різні ідеї про оптимізацію держапарату.

«Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати», – каже Марченко.

Як вважає міністр фінансів, історія, коли чиновникам, депутатам скорочують зарплати, є популізмом.

«Я проти, тому що це ні до чого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм», – вважає Марченко.

Нагадаємо, народні депутати України на засіданні 19 липня підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів.

Згідно з пропозицією, право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.