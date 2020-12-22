Вбивство жінки власним сином: стали відомі жахливі деталі злочину

Тіло жінки було заховане під диваном

Раніше судимий за вбивство дружини чоловік підозрюється у вбивстві матері

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом вбивства власної матері.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вул. Райдужній у Дніпровському районі столиці виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.

«Прибувши на місце вчинення злочину, правоохоронці виявили у квартирі тіло 76-річної жінки, яке було заховане під диваном. Під час огляду на тілі вбитої жінки виявлено численні тілесні ушкодження та ножове поранення в шию. На момент огляду лезо ножа знаходилося в рановому каналі», - повідомила прокуратура.

Наразі за підозрою у вбивстві жінки затримано її сина та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство дружини.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Слідчим відділом Дніпровського управління поліції в Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4.