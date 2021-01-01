  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Запоріжжі затримали чоловіка за «новорічне» вбивство мачухи

    • Розсилка
    В Дніпрорудному поліція затримала чоловіка, який в новорічну ніч вбив свою мачуху - На Запоріжжі затримали чоловіка за «новорічне» вбивство мачухи
    В Дніпрорудному поліція затримала чоловіка, який в новорічну ніч вбив свою мачуху
    Фото: Нацполіція

    Чоловік може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років

    В Дніпрорудному поліція затримала чоловіка, який, як повідомляється, у новорічну ніч численними ударами руками і ногами через конфлікт вбив свою мачуху.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

    «1 січня о 00:40 до чергової частини Дніпрорудненського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків в місті Дніпрорудному сталося вбивство жінки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції, яка відновила картину подій тієї ночі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час конфлікту, який стався між мачухою 1959 року народження та пасинком 1987 року народження, останній руками і ногами наніс жінці чисельні тілесні ушкодження. Далі відтягнув бездиханне тіло жінки на кухню, де намагався привести її до тями, а коли зрозумів, що вона померла, зателефонував до поліції і зізнався у скоєному.

    Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу.

    Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурант може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

    Теги: санкції вбивство Запорізька область поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies