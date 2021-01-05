Вбивство бізнесмена Старицього: суд залишив ексголову МЗС Кожару під вартою
Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників
Києво-Святошинський суд залишив у СІЗО до 5 березня колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.
Про це у Facebook написала донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька.
«Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн (така сама, як і була раніше). Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини. Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників»,-- повідомила Старицька.
«Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, оскільки показує доведеність обвинувачення», – додала Старицька.
Нагадаємо, 21 лютого 2020 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.
Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня Кожару затримали правоохоронці.
У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.
Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.