Вбивство бізнесмена Старицього: суд залишив ексголову МЗС Кожару під вартою

Леоніда Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн грн

Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників

Києво-Святошинський суд залишив у СІЗО до 5 березня колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це у Facebook написала донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька.

«Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн (така сама, як і була раніше). Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини. Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників»,-- повідомила Старицька.