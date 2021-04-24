Убивство у Дніпрі: стало відомо імʼя жертви

Жертва злочину може бути причетна до криворізького злочинного угрупування

У Дніпрі триває поліцейська спецоперація з затримання злочинця, який застрелив 42-річного громадянина. Підозрюваний у вбивстві вже потрапив на камери відеоспостереження. Також стали відомі перші дані про жертву злочину.

Документи жертви злочину. Фото: Страна

За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов. Як повідомляє УНІАН з посиланням на місцеві ЗМІ, він був одним з лідерів криворізького ОЗУ «Мамедовські», яке займається оптовими поставками наркотиків по всій Дніпропетровській області.

Другим лідером ОЗУ, яке налічує приблизно 50 членів, є брат убитого Раміз Мамедов, передає sud.ua. За даними ЗМІ, раніше невідомі спалили кафе Мамедових, а до цього – автомобіль одного з братів.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 24 квітня, на Соборній площі міста Дніпро невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.