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    Убивство у Дніпрі: стало відомо імʼя жертви

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    Вбивство сталося сьогодні в центрі Дніпра - Убивство у Дніпрі: стало відомо імʼя жертви
    Вбивство сталося сьогодні в центрі Дніпра
    Фото: «Дніпро оперативний»

    Жертва злочину може бути причетна до криворізького злочинного угрупування

    У Дніпрі триває поліцейська спецоперація з затримання злочинця, який застрелив 42-річного громадянина. Підозрюваний у вбивстві вже потрапив на камери відеоспостереження. Також стали відомі перші дані про жертву злочину.

    Документи жертви злочину. Фото: Страна

    Документи жертви злочину. Фото: Страна

    За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов. Як повідомляє УНІАН з посиланням на місцеві ЗМІ, він був одним з лідерів криворізького ОЗУ «Мамедовські», яке займається оптовими поставками наркотиків по всій Дніпропетровській області.

    Другим лідером ОЗУ, яке налічує приблизно 50 членів, є брат убитого Раміз Мамедов, передає sud.ua. За даними ЗМІ, раніше невідомі спалили кафе Мамедових, а до цього – автомобіль одного з братів.

    Як повідомлялося раніше, в суботу, 24 квітня, на Соборній площі міста Дніпро невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.

    Теги: ЗМІ Дніпро вбивство автомобіль чоловік Toyota Land Cruiser
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