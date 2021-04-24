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    Стрілянина у Дніпрі: убито людину, нападник втік

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    На місці події працюють правоохоронці, обставини події встановлюються - Стрілянина у Дніпрі: убито людину, нападник втік
    На місці події працюють правоохоронці, обставини події встановлюються
    Фото: Національна поліція

    Для пошуку злочинця в обласному центрі введено поліцейську спецоперацію

    42-річний чоловік був убитий у власному автомобілі в Дніпрі, нападнику вдалося зникнути. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Соборній у місті Дніпро виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка. Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік», – йдеться в повідомленні.

    Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

    На місці події працюють правоохоронці, обставини події встановлюються. Введено поліцейську спецоперацію.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

    Як повідомлялося раніше, у середу, 21 квітня, невідомий відкрив вогонь по працівниках комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району Києва. Згодом поліція повідомила про затримання нападника.

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    Теги: Дніпро вбивство поліція чоловік стрілянина Toyota Land Cruiser
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