Стрілянина у Дніпрі: убито людину, нападник втік

Для пошуку злочинця в обласному центрі введено поліцейську спецоперацію

42-річний чоловік був убитий у власному автомобілі в Дніпрі, нападнику вдалося зникнути. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Соборній у місті Дніпро виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка. Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік», – йдеться в повідомленні.

Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

На місці події працюють правоохоронці, обставини події встановлюються. Введено поліцейську спецоперацію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Як повідомлялося раніше, у середу, 21 квітня, невідомий відкрив вогонь по працівниках комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району Києва. Згодом поліція повідомила про затримання нападника.