У Львові злочинці напали на автомобіль і вкрали щонайменше 300 тис. гривень



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У Львові невідомі пограбували автівку. З машини витягли щонайменше 300 тис. гривень

На чоловіка, який зупинився на світлофорі, напали двоє зловмисників

Близько 10:40 у Львові невідомі пограбували 27-річного львів’янина. Чоловік зупинився на червоне світло світлофора, коли на його автомобіль напали двоє зловмисників. Один з них розбив молотком скло, а інший скористався газовим балончиком, повідомляє пресслужба поліції Львова.

Таким чином злочинці заволоділи пакетом із грішми, де, за словами заявника, була сума понад 300 тисяч гривень. Зловмисники з місця злочину втекли.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.