Удар стихії. Шторм п'яту добу руйнує курортне селище Кирилівка у Запорізькій області

Місцеві жителі розміщують в соцмережах фото і відео руйнувань

Багатоденний шторм на Азовському узбережжі руйнує інфраструктуру курортного селища Кирилівка у Запорізькій області. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеву владу.

Негода зі шквальним вітром і штормом на морі вже п'яту добу руйнує інфраструктуру курорту і місцеві бази відпочинку. Особливо постраждали бази відпочинку на косі Пересип та пляжі на Федотовій косі.

Власники баз відпочинку, які постраждали від удару стихії, звернулися по допомогу до Кирилівської сільської ради з проханням допомогти у «відсипанні пляжів від моря, щоб протидіяти підтопленню та руйнуванню інфраструктури».

«Приазовський Нацпарк, на території якого розташований курорт, виділить постраждалим від стихії базам піщано-черепашкову суміш, щоб насипати «Новий берег» – запевнили у Кирилівській сільраді.

Однак, роботи з доставки і відсипання узбережжя будуть проведені за рахунок постраждалих баз відпочинку.

Місцеві жителі розміщують в соцмережах фото і відео руйнувань і підтоплень на Азовському узбережжі. На них видно, що штормом також пошкоджена центральна набережна курортного селища.

Негода вирує у Кирілівці з 6 грудня, морські хвилі у ці дні досягали 1,5 метра і заливали берег. Через це ширина пляжів значно зменшилася, а вода підійшла до набережної підтопила будинки.