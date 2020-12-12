Кличко незадоволений боротьбою з ожеледицею: до травмпунктів звернулося понад тисячу киян
Після інспекції вулиць міський голова зібрав на нараду керівників районів
Боротьбу із ліквідацією наслідків негоди, що триває вже другу добу, київський міський голова Віталій Кличко обговорив у суботу на нараді з керівниками районів та комунальних служб столиці.
«Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови міськадміністрації, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. – Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу!» – повідомив мер столиці у Facebook.
За його словами, найбільше нарікань киян на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошині, Борщагівці та Лісовому масиві.
«Люди вимушені ходити по дорогах, бо тротуарами пройти неможливо. – «Київавтодор» вчасно вивів техніку, і дороги в Києві почищені, - зазначив мер. – Доручив керівництву «Київавтодору» допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів. Главам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб», - наголосив Кличко.
Разом з тим, мер Києва доручив «Київблагоустрою» перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торгових центрів.
«Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!» – підкреслив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Києві на боротьбу з безпрецедентною ожеледицею кинули сотні одиниць техніки й понад 2000 комунальників. Зазначається, що загалом з початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
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