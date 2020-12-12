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    Запорізькі депутати не змогли обрати голову облради

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    Фото з відкритих джерел - Запорізькі депутати не змогли обрати голову облради
    Фото з відкритих джерел

    В роботі сесії оголошено перерву до вівторка

    Перша сесія Запорізької обласної ради пропрацювала до ночі, але так і не змогла обрати нового очільника області. Голосування, яке стартувало близько 1:20 ночі, не дало результату.

    На посаду голови Запорізької обласної ради були висунуті дві кандидатури – нинішній голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін від Партії «Слуга народу», а також генеральний директор ТОВ «Будсервіс» Геннадій Шевченко – від партії «Єднання», яку очолює мер Запоріжжя Володимир Буряк.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на неназваних депутатів Запорізької облради, перед голосуванням виникла негласна коаліція, створена представниками «Слуги народу», «Опозиційного блоку» і «Батьківщини», які намагалися обрати головою облради нинішнього голову Запорізької ОДА Боговіна.

    Водночас кандидатура Боговіна не набрала потрібної кількості голосів: з 84 депутатів за нього проголосувало 40.

    Як зазначив на своїй сторінці в соцмережах депутат від «Європейської солідарності» Ігор Артюшенко, в Запорізькій облраді сталася «нечесна поразка».

    «Так, депутати в бюлетенях ставили не «плюсики» або «галочки», а свої номери! Ба більше, коли вони зрозуміли, що нечесно програли – кандидат від «Слуг» набрав 40 голосів (необхідний мінімум 43) – намагалися винести бюлетені із залу. Але їм це не вдалося. Бюлетені були повернуті. На заклики депутатів оголосити результатів голосування вони відмовилися, а лічильна комісія банально втекла із залу разом з головою ОДА. В обласній раді бувало всяке. Але такої ганьби ще не було», – написав Артюшенко.

    У роботі сесії Запорізької обласної ради оголошено перерву до 14:00 15 грудня. Запорізькі депутати звернулися в поліцію з вимогою дати правову оцінку того, що відбувається і порушити кримінальне провадження.

    У складі Запорізької обласної ради восьмого скликання 84 депутати, які є представниками 7 політичних партій: 23 народних обранців має «Опозиційна платформа – за життя!», 19 – «Слуга народу», 10 – «Європейська солідарність», 9 – «Єднання», по 8 мандатів отримали «Опозиційний блок» та «За майбутнє» і 7 – ВО «Батьківщина.
    Теги: Запоріжжя коаліція Батьківщина Європейська солідарність Опозиційний блок Запорізька область За майбутнє
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