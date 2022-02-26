Угорщина пропонує провести переговори України та Росії в Будапешті

Сторони розглядають пропозицію угорського МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пропонує Будапешт в якості місця проведення мирних переговорів між Росією і Україною. Сторони не відкидають такої можливості. Про це повідомляє dailynewshungary.com.

За його словами, він консультувався як з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, так і з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Поки жодна зі сторін не відкидає такої можливості.

«Цією пропозицією Угорщина сподівається внести свій внесок у відновлення миру, в якому вона зацікавлена», – додав він.

Нагадаємо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

Як відомо, Росія поширює фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах.

Раніше Кремль офіційно заявив, що Україна начебто відмовилася від переговорів із Росією. Також у повідомленні йдеться, що очільник країни-агресорки Володимир Путін посилить агресію проти України.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

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