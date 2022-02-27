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    Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння

    Прем'єр Швеції заявила, що Стокгольм поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї - Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння
    Прем'єр Швеції заявила, що Стокгольм поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї
    фото: Robin Ek /TT

    В Україну буде відправлено 5 тис. бронежилетів та 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів

    Уряд Швеції вирішив надати військове спорядження та озброєння Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

    Крім того, нашій армії шведи нададуть шоломи, бронежилети та польові пайки.

    «В Україну буде відправлено 135 тис. польових пайків, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів та 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів. Військовим також надається фінансова підтримка у розмірі 400 млн крон», – повідомила глава уряду.

    Нагадаємо, країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

    Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.

    Теги: Швеція війна уряд озброєння
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    Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння