Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння

В Україну буде відправлено 5 тис. бронежилетів та 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів

Уряд Швеції вирішив надати військове спорядження та озброєння Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

Крім того, нашій армії шведи нададуть шоломи, бронежилети та польові пайки.

«В Україну буде відправлено 135 тис. польових пайків, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів та 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів. Військовим також надається фінансова підтримка у розмірі 400 млн крон», – повідомила глава уряду.

Нагадаємо, країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.