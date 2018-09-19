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    Угорського консула із Закарпаття вишлють з України - Клімкін

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    Угорського консула із Закарпаття вишлють з України - Клімкін

    Як зауважив Клімкін, насправді угорський консул - «гвинтик в цій всій дипломатичній конструкції»

    Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

    Про це у середу, 19 вересня, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Facebook. 

    «Ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджували наших угорських колег, але це вже доказ. На цей доказ мовчати не можна. Потрібно зреагувати. Як ми відреагуємо – я розумію. Цей консул поїде до Будапешту або до іншого угорського міста. Але він насправді гвинтик в цій всій дипломатичній конструкції», - заявив Клімкін.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

    Джерело: ТСН

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