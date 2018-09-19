На Закарпатті українцям під присягою видають угорські паспорти



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Власникам нових угорських паспортів рекомендують приховувати факт отримання угорського громадянства

На Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Запис відео із зазначеною процедурою опублікував Укрінформ.

При цьому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині. «Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог», - тричі повторюють громадяни текст клятви на тлі угорського прапора.

Після гімну власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. «Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства», - закликає угорський дипломат.

Офіційних коментарів від консульства Угорщини в місті Береговому, а також посольства Угорщини в Києві щодо цього випадку поки не надходило.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Росію з візитом.