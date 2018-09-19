Клімкін відреагував на видачу угорських паспортів українцям у Береговому



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За словами Клімкіна, він покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини

Міністерству закордонних справ України відомо, що на Закарпатті постійно приховано видаються угорські паспорти.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він зазначив, що цього місяця під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку буде зустрічатися з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

«Ми будемо обговорювати і нову назву їхнього уповноваженого (уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну – ред..), оскільки з такою назвою взагалі їм немає чого робити (на Закарпатті)», - повідомив Клімкін.

«Друге, ми знаємо, що постійно є випадки прихованої видачі паспортів. Ми зараз перевіряємо автентичність цього відео. Звичайно, маємо зробити це як серйозні люди, але виходимо з того, що воно є автентичним», - наголосив міністр.

За словами Клімкіна, він покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

«Я його покажу Сійярто, скажу, що консулу немає чого робити (на Закарпатті), хай видає угорські паспорти угорським громадянам краще у Будапешті», - заявив міністр, додавши, що порядок денний зустрічі з главою МЗС Угорщини «буде досить напружений».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Джерело: УНІАН