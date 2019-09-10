Росіяни почали збирати новий обмінний фонд з полонених українців

Задоволення вимог Путіна може позначитися на житті мільйонів і стати ризикованим для існування країни України

Росіяни зразу після обміну захопили двох нових «терористів» у Криму. Мабуть, збирають новий обмінний фонд. Треба буди витягати наших людей.

Минулий обмін показав,що питання про ціну обміну викликає шалені емоції, мовляв, життя людське безцінне і це цинічно ставити так питання.



І все ж таки. Згода на обмін спонукає агресора висувати нові і нові вимоги. Мова не лише про Росію. Це світова практика.

Отож, де та червона лінія, яку ми не зможемо переступити, коли йтиметься про життя заручників?

Адже задоволення певних вимог Путіна може позначитися на житті мільйонів і стати ризикованим для існування країни України.

Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»