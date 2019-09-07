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    Обмін полоненими

    У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО

    • Розсилка
    У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО

    У Росії заявили, що розглядають обмін утримуваними особами між Україною і РФ як позитивний сигнал

    У МЗС РФ вважають, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України» українська влада повинна здійснити ряд кроків.

    Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ у зв’язку з взаємним звільненням осіб, утримуваних на території Росії і України.

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    «Для успішного вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій. Очевидно, що звичка звинувачувати Росію у всіх бідах України повинна залишитися в минулому», – розповіли у МЗС РФ.

    У МЗС РФ заявили, що розглядають обмін утримуваними особами між Україною і РФ як позитивний сигнал, «за яким повинні послідувати інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод».

    «Це стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Володимира Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів. Сподіваємося, що цей крок створить позитивний фон для предметної роботи в рамках Мінської контактної групи і «Нормандського формату». Сподіваємося, що узгоджене взаємне звільнення осіб послужить консолідації всіх здорових політичних сил в Україні навколо ідеї якнайшвидшого завершення кровопролитного конфлікту і нормалізації добросусідських відносин з Росією», – резюмували у Департаменті.

    Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

    Оприлюднено список українців, звільнених з російських в’язниць.

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