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    «Украерорух» виграв справу проти МАУ

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    Компанія &laquo;Міжнародні авіалінії України&raquo; програла суд&nbsp; - «Украерорух» виграв справу проти МАУ
    Компанія «Міжнародні авіалінії України» програла суд 

    Авіакомпанія МАУ подала до суду позов про дискримінаційні умови договору з аеронавігаційного обслуговування

    Верховний Суд України підтримав позицію Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») зобов'язати авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, що позбавило авіаперевізника можливостей несплати боргу за отримані послуги.

    Як повідомила 12 листопада пресслужба «Украероруху», 30 вересня 2020 року Касаційний господарський суд у складі ВСУ відмовив МАУ в задоволенні касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду про необхідність зобов'язати авіакомпанію укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

    Раніше постановою Північного апеляційного господарського суду було в повному обсязі задоволено апеляційну скаргу «Украероруху» МАУ щодо врегулювання розбіжностей і зобов'язання компанії укласти відповідний договір.

    «Спроби авіакомпанії-боржника оскаржити це рішення у Верховному Суді сьогодні отримали остаточне рішення, в результаті якого визнано необхідність підписання авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» договору з «Украерорухом» про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування і визначено механізм стягування плати, який є стандартним для усіх українських авіаперевізників», - зазначили в підприємстві.

    Як повідомлялося, Господарський суд Київської області в серпні 2020 року визнав відсутність дискримінаційних умов договору «Украероруху» з обслуговування в спорі з МАУ.

    Авіакомпанія МАУ подала до суду позов про дискримінаційні умови договору з аеронавігаційного обслуговування восени 2018 року.

     

    Теги: суд літак МАУ авіаперевезення Верховний Суд України послуги
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