«Украерорух» виграв справу проти МАУ

Авіакомпанія МАУ подала до суду позов про дискримінаційні умови договору з аеронавігаційного обслуговування

Верховний Суд України підтримав позицію Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») зобов'язати авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, що позбавило авіаперевізника можливостей несплати боргу за отримані послуги.

Як повідомила 12 листопада пресслужба «Украероруху», 30 вересня 2020 року Касаційний господарський суд у складі ВСУ відмовив МАУ в задоволенні касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду про необхідність зобов'язати авіакомпанію укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

Раніше постановою Північного апеляційного господарського суду було в повному обсязі задоволено апеляційну скаргу «Украероруху» МАУ щодо врегулювання розбіжностей і зобов'язання компанії укласти відповідний договір.

«Спроби авіакомпанії-боржника оскаржити це рішення у Верховному Суді сьогодні отримали остаточне рішення, в результаті якого визнано необхідність підписання авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» договору з «Украерорухом» про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування і визначено механізм стягування плати, який є стандартним для усіх українських авіаперевізників», - зазначили в підприємстві.

Як повідомлялося, Господарський суд Київської області в серпні 2020 року визнав відсутність дискримінаційних умов договору «Украероруху» з обслуговування в спорі з МАУ.

Авіакомпанія МАУ подала до суду позов про дискримінаційні умови договору з аеронавігаційного обслуговування восени 2018 року.