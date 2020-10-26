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    МАУ придумала, як заробляти гроші під час коронавірусу

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    Авіакомпанія не дозволяє рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам - МАУ придумала, як заробляти гроші під час коронавірусу
    Авіакомпанія не дозволяє рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам

    Авіакомпанія хоче продавати рекламу, що буде розміщена на фюзеляжах літаків

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» хоче продавати рекламу, що буде розміщена на фюзеляжах літаків. Відповідне оголошення авіакомпанія розмістила в електронній системі zakupki.prom.ua, повідомляє avianews.com

    Видання пише, що мінімальна ціна замовлення становить 1 млн 950 тис. грн за один літак при розміщенні не менше ніж на три місяці, але вартість послуг може бути збільшена під час аукціону.

    У презентації нової послуги вказано, що реклама на фюзеляжі не повинна перекривати або конфліктувати з основною лівреєю МАУ.

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    «Всі витрати з виготовлення та розміщення носіїв несе замовник. При цьому авіакомпанія не дозволяє рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам», – йдеться у повідомленні.

    «Багато авіаперевізників у світі брендують фюзеляжі своїх літаків. Однак класичні авіакомпанії в основному використовують таку рекламу для промоції регіонів, в яких працюють, або підтримки якихось подій, а лоукости заробляють на цьому гроші, які стають додатковим джерелом неавіаційних доходів», – додає видання.

    Нагадаємо, МАУ перенесла старт п'яти міжнародних рейсів.

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