МАУ придумала, як заробляти гроші під час коронавірусу
Авіакомпанія хоче продавати рекламу, що буде розміщена на фюзеляжах літаків
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» хоче продавати рекламу, що буде розміщена на фюзеляжах літаків. Відповідне оголошення авіакомпанія розмістила в електронній системі zakupki.prom.ua, повідомляє avianews.com
Видання пише, що мінімальна ціна замовлення становить 1 млн 950 тис. грн за один літак при розміщенні не менше ніж на три місяці, але вартість послуг може бути збільшена під час аукціону.
У презентації нової послуги вказано, що реклама на фюзеляжі не повинна перекривати або конфліктувати з основною лівреєю МАУ.
«Всі витрати з виготовлення та розміщення носіїв несе замовник. При цьому авіакомпанія не дозволяє рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам», – йдеться у повідомленні.
«Багато авіаперевізників у світі брендують фюзеляжі своїх літаків. Однак класичні авіакомпанії в основному використовують таку рекламу для промоції регіонів, в яких працюють, або підтримки якихось подій, а лоукости заробляють на цьому гроші, які стають додатковим джерелом неавіаційних доходів», – додає видання.