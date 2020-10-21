МАУ перенесла старт п'яти міжнародних рейсів



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Усі інші маршрути авіакомпанії залишаються без змін, - пресслужба

До Брюсселю, Дюссельдорфу і Праги рейси були перенесені через продовження карантинних обмежень, а до Єревану і Баку - через конфлікт у Нагірному Карабаху

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» перенесла старт рейсів Київ - Брюссель - Київ, Київ - Дюссельдорф - Київ і Київ - Прага - Київ на 27 листопада 2020 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що рейси за зазначеними маршрутами були перенесені через продовження карантинних обмежень на перетин кордонів із метою запобігання поширення Covid-19.

Також МАУ ухвалила рішення скасувати рейси до Єревану і Баку до 13 листопада 2020 року у зв'язку з високим ступенем ризику для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.

В авіакомпанії наголосили, що будуть стежити за епідеміологічними показниками на зазначених напрямках і ситуацією в Нагірному Карабаху. «МАУ робитиме все можливе, щоб після ослаблення карантинних заходів і зменшення ризиків польотів пасажири відразу отримали можливість скористатися відповідними рейсами», – йдеться в повідомленні.

Усі інші маршрути залишаються без змін.

Як повідомлялося 9 жовтня, авіакомпанія МАУ запускає рейс з Києва на Мальдіви.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії.

І ще МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року.

МАУ з 12 жовтня дозволить не використовувати маски пасажирам, яким за станом здоров'я не можна цього робити. Зокрема, якщо вони мають проблеми з диханням.

Також МАУ заборонила пасажирам вдягати маски з клапаном: нові вимоги.