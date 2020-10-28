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    МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату

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    У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі. - МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату
    У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

    Компанія вирішила скоротити свої підрозділи у Швейцарії, Іспанії, Італії та Німеччині

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вирішила припинити діяльність структурних підрозділів у Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччині та Австрії у зв'язку зі скороченням штату.

    Як зазначено в повідомленні авіакомпанії, таке рішення було ухвалено у зв'язку зі скороченням штату працівників МАУ і зменшенням витрат на представництва.

    «Наглядова рада МАУ ухвалила рішення про припинення діяльності структурних підрозділів компанії у Швейцарській Конфедерації, в Королівстві Іспанія, в Італійській Республіці, у Федеративній Республіці Німеччина та в Республіці Австрія», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

    Нагадаємо, МАУ придумала, як заробляти гроші під час коронавірусу.

    До слова, МАУ перенесла старт п'яти міжнародних рейсів.

    Австрія Німеччина гроші Іспанія МАУ авіаперевезення
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