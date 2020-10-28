МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату



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У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Компанія вирішила скоротити свої підрозділи у Швейцарії, Іспанії, Італії та Німеччині

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вирішила припинити діяльність структурних підрозділів у Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччині та Австрії у зв'язку зі скороченням штату.

Як зазначено в повідомленні авіакомпанії, таке рішення було ухвалено у зв'язку зі скороченням штату працівників МАУ і зменшенням витрат на представництва.

«Наглядова рада МАУ ухвалила рішення про припинення діяльності структурних підрозділів компанії у Швейцарській Конфедерації, в Королівстві Іспанія, в Італійській Республіці, у Федеративній Республіці Німеччина та в Республіці Австрія», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Нагадаємо, МАУ придумала, як заробляти гроші під час коронавірусу.

До слова, МАУ перенесла старт п'яти міжнародних рейсів.