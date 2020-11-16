Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання

На позицію України суттєво впливає війна на Донбасі, знижуючи показник безпеки країни, - йдеться у дослідженні

Порівняно з минулим роком Україна піднялася на чотири позиції (з 96 місця на 92)

Україна посіла 92 сходинку з 167 країн у світовому рейтингу добробуту, що складається міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute.

Зазначається, що порівняно з минулим роком Україна піднялася на чотири позиції (з 96-го місця), а за одинадцять років (з 2009 року) країна опустилася в рейтингу на шість позицій.

У дослідженні йдеться, що на позицію України суттєво впливає війна на Донбасі, знижуючи показник безпеки країни (144-те місце за цією ознакою), і загалом усієї Східної Європи.

Окрім того, саме в Україні, порівнюючи з іншими східноєвропейськими країнами, гірша ситуація (93-тє місце за цією ознакою) в царині свободи зібрань та об'єднань.

«Також варто працювати над рівними правами для усіх релігійних течій, хоч показник толерантності й поліпшився», ─ повідомляє Legatum Institute.

Дослідники зазначають, що пандемія Covid-19 дуже позначилася на добробуті усіх країн у 2020 році, проте світ загалом демонструє позитивну тенденцію до процвітання за останнє десятиліття.

«147 зі 167 країн, що входять до індексу, демонструють зростання показників процвітання за останнє десятиліття, створивши міцну основу для подолання поточної пандемії», – йдеться у звіті Legatum Institute.

Перше місце в рейтингу посідає Данія, потім йде Норвегія та Швейцарія. Росія на 76-му, Білорусь – на 69-му місці. Найгірші показники процвітання має Центральноафриканська республіка – 166-те місце та Південний Судан – останнє 167-ме місце.