Новий президент Молдови розповіла щодо майбутніх відносин з Україною
Санду зазначила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною
Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Про це вона повідомила на брифінгу.
Вона розповіла про зовнішньополітичні плани.
«Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будемо будувати дружні відносини, включаючи Румунію і Україну», – сказала Санду.
Новообраний президент сказала, що буде також продовжувати діалог з Росією і США.
Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.
Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.
За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.
За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.
Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою