Новий президент Молдови розповіла щодо майбутніх відносин з Україною

Санду зазначила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Про це вона повідомила на брифінгу.

Вона розповіла про зовнішньополітичні плани.

«Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будемо будувати дружні відносини, включаючи Румунію і Україну», – сказала Санду.

Новообраний президент сказала, що буде також продовжувати діалог з Росією і США.

Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою

Додон обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови – чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент.