  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Новий президент Молдови розповіла щодо майбутніх відносин з Україною

    • Розсилка
    <span>Майя Санду</span> - Новий президент Молдови розповіла щодо майбутніх відносин з Україною
    Майя Санду
    Фото: Facebook

    Санду зазначила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною

    Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Про це вона повідомила на брифінгу.

    Вона розповіла про зовнішньополітичні плани.

    «Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будемо будувати дружні відносини, включаючи Румунію і Україну», – сказала Санду.

    Новообраний президент сказала, що буде також продовжувати діалог з Росією і США.

    Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

    Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою

    Додон обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови – чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент. 
    Теги: США Румунія Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies