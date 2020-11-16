В семи містах України відбувся другий тур виборів: перші результати

Розповідаємо, як пройшли вибори і хто може стати переможцем згідно з даними екзит-полів та попереднім підрахунком голосів

15 листопада відбувся другий тур у п’яти обласних центрах, одному районному та одному місті районного значення.

Яка була явка

За даними ЦВК, станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Найвища явка (34,29%) – на Хмельниччині, де проходили вибори Кам'янець-Подільського міського голови.

• У Київській області, де обирали мера міста Українка, явка склала 31,46%.

• На вибори міського голови Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси – 25,14%.

• Мера Краматорська Донецької області прийшло обирати 23,14% виборців.

• У Херсоні на виборах міського голови явка склала 20,89%, у Сумах – 19,02%.

За даними Нацполіції, суттєвих порушень під час волевиявлення зафіксовано не було.

Суми

За попередніми даними чинний мер Сум Олександр Лисенко («Батьківщина») отримав 61% голосів, за його опонента ─ голову Сумської районної ради Вадима Акперова («Європейська солідарність») ─ менше 40% голосів.

Луцьк

Радник міського голови Ігор Поліщук (партія «За майбутнє») наразі отримує близько 55%, його суперник, генеральний директор ДП Волиньстандартметрологія, самовисуванець Богдан Шиба отримав 45% голосів. 2,55% бюлетенів були визнані недійсними (1121 одиниця).

Кам’янець-Подільский

Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати повторного голосування на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО «Свобода» Михайло Посітко.

На сайті громадянської мережі «Опора» оприлюднена фотокопія протоколу міської ТВК, у якому зазначено, що Посітка підтримали 15404 виборці (58,33%). Його конкурент - директор благодійного фонду «Ми - кам'янчани», самовисуванець Володимир Мельниченко - отримав 11001 голос.

oporaua.org

Одеса

За результатами екзит-полу КМІС, чинний мер міста Геннадій Труханов перемагає з 55,1% голосів. Його суперник Микола Скорик від «Опозиційної платформи — за життя» — 42,8%.

Труханов вже заявив, що він переміг у другому турі місцевих виборів в Одесі.

«Дані екзит-полів відповідають даним нашого штабу. Судячи з попередніх даних, ми здобули перемогу. Але я прихильник того, щоб говорити про це, коли будуть офіційно підбито підсумки і ми отримаємо офіційні протоколи», – заявив мер.

Херсон

За даними екзит-полів, на виборах міського голови лідирує нардеп Ігор Колихаєв («Нам тут жити», 67,03%), за ним йде Володимир Сальдо (Блок Володимира Сальдо – 32, 97%). Про це свідчать дані екзит-полу ГО НТЖ

16 листопада сам Колихаєв заявив, що впевнено перемагає на виборах мера Херсона, згідно з паралельним підрахунком голосів, за нього проголосували 65,13%, а за його опонента вдвічі менше - 34,87%.

Краматорськ

Кандидат на посаду мера Краматорська Олександр Гончаренко заявив, що в другому турі переміг він. За даними паралельного підрахунку голосів, у самовисуванця Гончаренка 58,83%, у чинного мера, самовисуванця Андрія Панкова – 41,17%.

Місто Українка, Київської області

За даними підрахунку «Європейської солідарності», висуванець цієї партії Олександр Туренко отримує 2852 голоси, висуванка «Слуги народу» Оксана Кирилюк - 2450 голосів.

Зазначимо, що у першому турі обидва кандидати набрали однакову кількість голосів виборців - по 1233. Населення Українки складає 16 тисяч осіб.

Лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко вже привітав Туренка з перемогою й подякував жителям Української ОТГ.

Порушення під час виборів

Нацполіція відкрила сім кримінальних проваджень і склала чотири адміністративних протоколи у зв'язку з порушеннями виборчого процесу.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що день голосування пройшов без серйозних порушень.

Зокрема, зареєстровано 110 повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого процесу. Найбільше порушень зареєстровано в Одеській області – 35. У Херсонській області – 27, в Київській – 20, у Донецькій – 9, у Сумській – 8, у Волинській – 6 і Хмельницькій – 5.

За даними ОПОРИ в Українці Київської області на чотирьох виборчих дільницях, виявлено 22 виборчі бюлетені, що мають ознаки підроблення. На них також присутні позначки у вигляді печатки дільничних виборчих комісій.

На кожному такому бюлетені була печатка ДВК. Ймовірно, йдеться і про підробку печатки. Такі виборчі бюлетені, які комісія фіксувала як «сторонні предмети».





За даними ОПОРИ, на виборчій дільниці у селі Княгинині, де обирають міського голову Кам’янець-Подільської міської громади, зафіксували вкидання кількох бюлетенів однією особою.

Один із членів ДВК вкинув у скриньку для голосування одразу кілька бюлетенів. Спостерігачі прибули на дільницю, де зафіксували в скриньці кілька складених разом бюлетенів. Також на місце події прибула слідчо-оперативна група.

В Одесі на одній дільниці зафіксували видачу бюлетеня без паспорта громадянина України, а на іншій дільниці виборець вимагав видати йому бюлетень по закордонному паспорту, однак безуспішно.

Найбільш поширені порушення

За даними спостерігачів, найбільш частим процедурним порушенням у день повторного голосування були спроби незаконної видачі дільничною виборчою комісією та отримання виборцем бюлетенів для голосування, зокрема без пред’явлення належних документів

Іншою поширеною проблемою в день повторного голосування, як і під час першого туру, були зловживання, що проявлялися в спробах розкриття таємниці голосування шляхом фотографування бюлетеня, а також голосування виборцями за межами кабінки чи демонстрації ними виборчого бюлетеня.

Небезпека подібних порушень полягає в тому, що вони можуть вказувати на застосування технологій контрольованого голосування (підкупу виборців), тому потребують особливої уваги і реагування з боку правоохоронних органів.