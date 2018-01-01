Україна добровільно віддала окупантам 52 колекційні картини XVIIІ-XX ст. (список)

Твори мистецтва потрапили до анексованого півострова через службову недбалість маріупольських музейників

Жовтневий районний суд Маріуполя Донецької області визнав винними двох співробітників комунального Маріупольського краєзнавчого музею, котрі допустили службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) і посприяли передачі 52 картин XVIIІ-XX ст. окупаційній владі Криму. Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 25 січня. З



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Одна із вивезених до окупованого Криму картин авторства Левітана «Болото» (етюд)»

Твори мистецтва потрапили до анексованого півострова через службову недбалість маріупольських музейників

Жовтневий районний суд Маріуполя Донецької області визнав винними двох співробітників комунального Маріупольського краєзнавчого музею, котрі допустили службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) і посприяли передачі 52 картин XVIIІ-XX ст. окупаційній владі Криму.

Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 25 січня.

З матеріалів справи випливає, що 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір на експонування картин у рамках виставки «Російське та українське мистецтво ХVIII - початку ХХ сторіччя». Того ж дня з Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, які є державною частиною Музейного фонду України. Їх показ мав тривати до 27 травня 2014 року.

Водночас 19 березня маріупольські музейники одержали листа від директора «Сімферопольського художнього музею», у якому вона просила повернути твори мистецтва через напружену соціально-політичну обстановку в Україні. Тут важливо додати, що офіційною датою початку тимчасової окупації півострова Криму Російською Федерацією є 20 лютого 2014 року.

Тодішня керівниця Маріупольського краєзнавчого музею, а нині завідувачка філії цього закладу «Музей народного побуту» Ольга Чаплинська одноосібно розірвала договір про експозицію картин із Криму. А завідувач відділом фондів Художнього музею ім. А.І. Куїнджі КУ «Маріупольський краєзнавчий музей» Наталія Курьонишева 20 березня передала посланцю сімферопольського музею, на якого покладався обов'язок транспортування, 52 експоновані картини.

Айвазовский И.К. «Лунная ночь»

Суд вважає, що Чаплинська і Курьонишева, будучи службовими та матеріально-відповідальними особами, усвідомлювали ситуацію в країні, у зв'язку із захопленням на той час державних будівель та органів державної влади України на території Автономної Республіки Крим та Севастополі російськими військовими.

Допитані у судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення визнали повністю та щиро розкаялися.

У підсумку Чаплинській призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків строком на рік. На підставі застосування закону про амністію суд звільнив її від призначеного основного та додаткового покарання.

Курьонишевій призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків строком н1 рік, без призначення штрафу. Застосувавши закон про амністію, її звільнено від основного та додаткового покарання.

У листопаді 2015 року президент Петро Порошенко присвоїв Ользі Чаплинській почесне звання «Заслужений працівник культури України» з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Додаємо перелік картин, які втратила Україна:

1. «Самокиш Н.С. «Осенний пейзаж»;

2. «Самокиш Н.С. «Дворик, освещённый солнцем»;

3. «Френц Р.Ф. «Постоялый двор»;

4. «Маковский В.Е. «Посещение госпиталя» (эскиз)»;

5. «Поленов В.Д. «Пейзаж» (этюд)»;

6. «Юон К.Ф. «У берега. Река Пскова»;

7. «Кричевский В.Г. «Кирилловская церковь»;

8. «Браз О.Э. «Портрет мальчика»;

9. «Сверчков Н.Е. «Всадник в лесу»;

10. «Ционглинский И.Ф. «Мечеть в Тивериаде»;

11. «Жуковский С.Ю. «Разъезд»;

12. «Колесов А.М. «Портрет Гилярова - Платонова»;

13. «Шебуев В.К. «Голова старика»;

14. «Щедровский И.С. «Торговка яблоками»;

15. «Рылов А.А. «Село Макарье»;

16. «Яковлев П.Ф. «Нет пощады»;

17. «Туржансккй Л.В. «Последние цветы. Усадьба»;

18. «Шишкин И.И. «Дорога в лесу»;

19. «Левитан И.И. «Болото» (этюд)»;

20. «Федотов П.А. «Вдовушка»;

21. «Виноградов С.А. «Пастушки»;

22. «Жуковский С.Ю. «У мельницы»;

23. «Поленов В.Д. «Осенний пейзаж»;

24. «Саврасов А.К. «Пейзаж. Вечер»;

25. «Коровин К. А. «Пейзаж с крепостью» (эскиз декорации)»;

26. «Поленов В.Д. «Пейзаж с лодкой»;

27. «Самокиш Н.С. «На рысаке»;

28. «Казас М.М. «Портрет отца»;

29. «Раесберг Ц. «Портрет девочки»;

30. «Магдесиан Э.Я. «Дворик Алупкинского дворца»;

31. «Магдесиан Э.Я. «Алупкипскнй дворец»;

32. «Самокиш Н.С. «Тройка» (авторское повторение)»;

33. «Самокиш Н.С. «Петербургская конка»;

34. «Айвазовский И.К. «Лунная ночь»;

35. «Благовещенский В.И. «Старый дом»;

36. «Благовещенский В.И. «Старый Кремль»;

37. «Чемесов Е. «Портрет Елизаветы»;

38. «Уткин «Эней и Анхиз»;

39. «Орловский А.О. «Скачки»;

40. «Орловский А.О. «Автопортрет»;

41. «Беггров К. «Петербург. Владимирский собор»;

42. «Розанов И. «Церковь в Воскресенском под Москвой»;

43. «Иордан Ф. «Истязание Спасителя»;

44. «Беггров К. «Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины»;

45. «Галактионов «Петергоф. Марли»;

46. «Скородумов «Диана и Актеон»;

47. «Кочалов Г. «Невский проспект»;

48. «Еляков И. «Проспект Биржи и Гостиного двора»;

49. «Греков А. «Летний дворец Елизаветы Петровны»;

50. «Смирнов «Портрет Томилова»;

51. «Матэ В.В. «Портрет Григоровича Д.В.»;

52. «Крамской И.Н. «Петр I» (офорт с портрета И. Никитина)».