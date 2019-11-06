Візова політика: з якими проблемами стикаються іноземці, які хочуть потрапити до України
Експерти презентували головні знахідки дослідження візової політики України, проведеного у 2019 році за підтримки проекту «Громадська синергія»Сьогодні, 6 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Нешенгенська фортеця. Чому візова політика України не може поєднати безпеку і відкритість?»
Запрошені гості:
- Ірина Сушко, виконавча директорка, «Європа без бар'єрів»
- Руслан Мініч, аналітик, «Європа без бар'єрів».
- 1) кому ми (не) даємо візи. Карта візової політики України. Що таке «країни міграційного ризику»;
- 2) 5 головних реформ у візовій політиці останніх років;
- 3) Візова практика. З чим стикаються іноземці під час спроби потрапити в Україну - ціни, терміни видачі, вимоги до документів, ставлення, відмови;
- 4) Рецепти успіху. Що потрібно змінити. Рекомендації експертів. Прогресивний досвід Естонії і Грузії.
Захід організовано у рамках проекту «Сприяння реалізації ефективної візової політики України», який виконується ГО «Європа без бар’єрів» під егідою Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія»