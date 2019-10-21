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    Зеленський сподівається на продовження безвізу з Японією

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    Володимир&nbsp;Зеленський на зустрічі з прем&lsquo;єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо, 21 жовтня&nbsp; - Зеленський сподівається на продовження безвізу з Японією
    Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо, 21 жовтня 

    Із 1 січня 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України в цій країні

    Президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.

    Про це Зеленський сказав на зустрічі з прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

    «Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020», — йдеться у повідомлення Офісу президента.

    Зеленський також висловив вдячність за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії.

    «Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1.8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб», — зазначив президент.

    «Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проєктів за підтримки Японії. Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації», — додав він.

    Із 1 січня 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України в цій країні. Зокрема, було розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів.

    Також термін дії віз збільшили з 3 до 5 років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз запровадили багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.

     

    Японія візи туризм документи українці Володимир Зеленський
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