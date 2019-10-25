  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна отримала безвіз зі ще однією країною

    • Розсилка
    Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну - Україна отримала безвіз зі ще однією країною
    Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну

    Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів

    13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасовують візові режими.

    Про це написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць у Twitter.

    Згідно з повідомленням, 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.

    Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

    Також напередодні Україна узгодила безвізовий режим зі Шрі-Ланкою.

    До слова, президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.

    візи Україна Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ