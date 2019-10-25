Україна отримала безвіз зі ще однією країною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну

Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів

13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасовують візові режими.

Про це написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць у Twitter.

Згідно з повідомленням, 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.

Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

Також напередодні Україна узгодила безвізовий режим зі Шрі-Ланкою.

До слова, президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.