Україна отримала безвіз зі ще однією країною
Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну
Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів
13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасовують візові режими.
Про це написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць у Twitter.
Згідно з повідомленням, 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.
Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.
Продовжуємо рух вперед! pic.twitter.com/eIEDDzaE1P— Andriy Zayats (@ZayatsAz) 24 жовтня 2019 р.
Також напередодні Україна узгодила безвізовий режим зі Шрі-Ланкою.
До слова, президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.