Лавров заявив про «перешкоду» для обміну утримуваними на Донбасі



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Лавров: коли вони всі ці роки складали списки на обмін, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені Фото: ТАСС

Лавров заявив, що не всі особи в списках на обмін «процесуально очищені»

Під час перемовин про обмін утримуваними особами на Донбасі виникла «перешкода».

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського «Першого каналу».

«Коли вони всі ці роки складали списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти», – сказав Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський у присутності канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона говорили, що «ці люди встановлені, списки є, значить, ми їх поміняємо».

«Тепер в Контактної групи з’явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі «процесуально очищені». Це означає нову перешкоду для того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому», – переконаний Лавров.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня.

За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.

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