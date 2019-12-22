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    Зеленський на «нормандській зустрічі» відмовлявся від розведення по всій лінії зіткнення, - Лавров

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    Зеленський на «нормандській зустрічі» відмовлявся від розведення по всій лінії зіткнення, - Лавров

    Зеленський назвав розведення по всій лінії зіткнення «дуже віддаленою метою», зазначив Лавров

    Голова Міністерство закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що у ході «нормандської зустрічі» у Парижі президент України Володимир Зеленський не підтримав розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення.

    Про це він сказав в етері «Первого канала», передає МЗС РФ.

    «У Парижі була фраза про те, що нормандські лідери звертаються до Контактної групи з метою узгодити розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення. Ця фраза в цьому папері була узгоджена вже місяць тому. Президент В.А. Зеленскій сказав, що він не може це підтримати», — сказав Лавров.

    Він уточнив, що Зеленський назвав розведення по всій лінії зіткнення «дуже віддаленою метою».

    «Розведення, яке вже відбулося в трьох пунктах — станиці Луганській, Петровському і Золотому, зайняло у нього понад п'ять місяців, тому, якщо екстраполювати, розведення з такою швидкістю займе сім або навіть десять років», — додав Лавров.

    Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня.

    За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

    Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.

    Читати більше:
    МЗС Сергій Лавров обмін полоненими Володимир Зеленський
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