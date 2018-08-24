США почнуть новий етап санкцій проти Росії з понеділка



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21 серпня США розширили санкції проти Росії

США мають намір 27 серпня 2018 року почати новий етап санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері. Про це повідомляє Reuters.

За даними Reuters, очікується, що 27 серпня стартує перший етап введення нових санкцій проти Росії. Передбачається, що вони обмежать доступ РФ до «чутливих товарів»в інтересах національної безпеки США.

Нагадаємо, 21 серпня США розширили санкції проти Росії. Під обмежувальні заходи попали росіяни Антон Нагібін і Марина Царьова. Обидва вони пов'язані з петербурзькою компанією DiveTechnoService («Дайвтехносервис»), санкції проти якої були введені ще в червні за ймовірні контакти з російськими спецслужбами. До списку санкцій була додана ще одна петербурзька компанія, що займається підводним спорядженням - Vela Marine.

До цього американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові розглянути скасування санкцій проти Росії тільки у випадку, якщо Кремль розпочне робити кроки для співпраці з США по Сирії та Україні.