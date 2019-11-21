Україна і Аргентина домовилися про збільшення безвізового перебування громадян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сторони підписали протокол про внесення змін до угоди між урядами України та Аргентини про скасування віз

Україна і Аргентина домовилися про взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян обох країн із 90 днів протягом року до 90 протягом 180 днів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

Сторони підписали протокол про внесення змін до угоди між урядами України та Аргентини про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини удвічі.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Україна і Аргентина домовилися про безвізовий режим і взаємне визнання дипломів.

Як повідомлялось, Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.