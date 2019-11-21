Європейський вибір України сьогодні під страшною загрозою - Кличко (відео)



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У річницю Євромайдану Кличко нагадав, що таке гідність для українців

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Гідності і Свободи та закликав і надалі відстоювати європейський шлях розвитку держави, за який сотня українських патріотів поклали життя на Майдані і який сьогодні українці захищають на сході країни. Звернення мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Україна відзначає День Гідності і Свободи. 6 років тому, 21 листопада, уряд Януковича-Азарова вирішив призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і українці почали виходити на Майдан. За майбутнє України, за її європейський вибір», - наголосив Кличко.

Він згадав напружений саміт у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року, коли всі - і європейські політики, й українські - до останнього не втрачали надії, що Янукович таки підпише Угоду про асоціацію.

«Цього не сталося... І українці показали, що не «проковтнуть» такого. Далі було побиття студентів. Три місяці Майдану. Криваві дні лютого 2014-го, коли Україна втратила сотню найвідданіших патріотів... Мені завжди емоційно складно згадувати ті дні, тижні і місяці. Тривога, втома, біль, рішучість і неймовірна гордість за людей - гідних і вільних. За тих, хто був поруч не тільки в Києві на Майдані, а й на площах в інших містах України, в інших країнах, де виходили на підтримку боротьби українців. Ми довели, що разом, згуртувавшись заради високої мети і майбутнього, ми здатні перемагати! Нам і далі доводиться доводити це і боротися. Бо вибір України і сьогодні під страшною загрозою. Бо триває російська агресія і країна живе у війні. Гинуть наші захисники. Та ми - вільні люди і гідні жити в незалежній, європейській державі. Тому переможемо!» - наголосив Кличко.

Він закликав людей не втрачати віри в себе та в свою країну.

«Гідність - це те, що ми робимо кожного дня. Це наші справи. Це те, як ми ставимося до людей поруч і до своєї країни. Що готові подолати заради її майбутнього і майбутнього наших дітей. Гідність - це любити свою країну і вірити в неї», - зазначив Кличко.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.

До Дня Гідності та Свободи у Києві тривають меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи.