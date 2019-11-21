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    Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових віз для громадян Естонії

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    Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових віз для громадян Естонії

    Раніше Естонія запровадила з 1 листопада плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи

    Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії. Про це йдеться в розпорядженні уряду №1088 від 15 листопада.

    «Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року №517 «Про оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну громадянам Естонської Республіки», - сказано в ньому.

    Згідно з цим розпорядженням, Міністерство закордонних справ мало забезпечувати оформлення довгострокових віз естонцям за нульовою тарифною ставкою консульського збору на умовах взаємності.

    Раніше Естонія запровадила з 1 листопада плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи.

    Нагадаємо, міністри закордонних справ України Вадим Пристайко та Естонії Урмас Рейнсалу обговорили питання візової політики Естонії щодо України, і українська сторона залишилася задоволеною естонської позицією. Обидва міністри підкреслили, що це рішення Естонії жодним чином не стосується безвізових туристичних поїздок українців.

    Естонія візи Україна Вадим Пристайко
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