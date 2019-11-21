Україна приєдналась до міжнародної Декларації про безпеку шкіл
Україна стала сотою країною, що підтримала положення документа Safe Schools Declaration
Україна приєдналась до Декларації про безпеку шкіл та стала сотою країною, що підписала документ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
«Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа», - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відповідний лист із підтвердженням участі України підписала міністр освіти і науки Ганна Новосад. Його відправили офіційними каналами у Міністерство закордонних справ Норвегії, де була розроблена декларація.
«Для України честь бути 100-ою державою, що приєдналася до Декларації про безпеку шкіл. Зараз наша країна знаходиться у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне із основних наших завдань – забезпечити безпеку наших дітей», – відзначила Ганна Новосад.
Нагадаємо, 29 жовтня на виїзному засіданні Кабінету міністрів у місті Маріуполь було ухвалено підписання Декларації про безпеку шкіл. Вона містить низку зобов’язань, спрямованих на попередження та реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.
19 листопада президент уповноважив міністра освіти та науки Ганну Новосад на підписання Декларації.