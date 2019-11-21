Україна приєдналась до міжнародної Декларації про безпеку шкіл



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Фото: kyivpost.com

Україна стала сотою країною, що підтримала положення документа Safe Schools Declaration

Україна приєдналась до Декларації про безпеку шкіл та стала сотою країною, що підписала документ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

«Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відповідний лист із підтвердженням участі України підписала міністр освіти і науки Ганна Новосад. Його відправили офіційними каналами у Міністерство закордонних справ Норвегії, де була розроблена декларація.

«Для України честь бути 100-ою державою, що приєдналася до Декларації про безпеку шкіл. Зараз наша країна знаходиться у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне із основних наших завдань – забезпечити безпеку наших дітей», – відзначила Ганна Новосад.

Нагадаємо, 29 жовтня на виїзному засіданні Кабінету міністрів у місті Маріуполь було ухвалено підписання Декларації про безпеку шкіл. Вона містить низку зобов’язань, спрямованих на попередження та реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.

19 листопада президент уповноважив міністра освіти та науки Ганну Новосад на підписання Декларації.