Україна і Чехія домовилися про розширення військово-технічного співробітництва



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Візит Андрія Бабіша - перші відвідини прем'єром Чехії України за 11 років Фото: president.gov.ua

Дві країни впровадили виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах

Україна і Чехія домовилися про розширення військово-технічного співробітництва, в тому числі про виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем пресконференції в Києві.

«Ми домовилися розширити двосторонню військово-технічне співробітництво. Зокрема, впровадили виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякуємо уряд Чехії за зняття всіх бар'єрів торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією», - сказав він.

Візит Бабіша - перші відвідини прем'єром Чехії України за 11 років.

«Я приїхав з однозначним повідомленням про підтримку України і її народу. Ми не сприймаємо і засуджуємо російську агресію на сході країни і нелегальну анексію Криму. Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах, і ми не бачимо іншого вирішення конфлікту, крім як шляхом повного відновлення суверенітету України мирним політичним шляхом. Відповідно, у нас великі очікування від зустрічі в «нормандському форматі», - сказав він.

Бабіш нагадав, що з 2014 року Чехія надала Україні 15 млн євро і запевнив, що надання гуманітарної допомоги триватиме.

Як повідомлялось, Зеленський відвідає Прагу (Чехія) в травні 2020 року для участі у зустрічі «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина).