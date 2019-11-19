Зеленський озвучив теми нормандської зустрічі



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Зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша, 19 листопада 2019 року

Зеленський підніме теми деокупації Донбасу, обміну і місцевих виборів

Президент України Володимир Зеленський на саміті Нормандської четвірки підніме теми деокупації Донбасу, обміну полоненими і місцевих виборів. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єром Чехії Андрієм Бабішем у вівторок, 19 листопада.

За його словами, сторони домовлятимуться про повернення окупованих територій Донбасу.

«Я хочу говорити про повернення - деокупацію Донбасу з чіткими термінами. Я буду піднімати ці питання», - зазначив він.

Він також додав, що саміт Нормандської четвірки буде обговорювати обмін всіх на всіх, а також питання місцевих виборів на Донбасі.

«Ми хочемо всіх наших людей повернути додому. Я теж хочу говорити - коли? Я хочу в цьому питанні зрозуміти відповідь. Коли ми з вами говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полонених. Таке словосполучення - обмін усіх на всіх. Для нас, для нашого уряду і для суспільства теж має бути більше конкретики. для мене відповідь на слово «коли» - це конкретні терміни найближчим часом», - підкреслив президент.

Він зазначив, що будуть обговорюватися питання, пов'язані з політикою безпеки, гуманітарні, соціальні, а також питання місцевих виборів.

«Тобто ми повинні говорити про можливість - після того, як не буде незаконних збройних формувань. Проведення місцевих виборів. Початок цієї розмови ми повинні покласти ... Що там буде обговорюватися і яким чином, сухе воно потім буде чи не сухе - мені здається, не важливо. Важливо - конкретні речі», - додав Зеленський.

Нагадаємо, саміт Нормандської четвірки запланований 9 грудня та направлений на розв’язання конфлікту на Донбасі.

Як відомо, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року. Саміт має відбутись у Парижі.

Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.