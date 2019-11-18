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    До України сьогодні приїде глава уряду Чехії Бабіш

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    <span>Прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш</span> - До України сьогодні приїде глава уряду Чехії Бабіш
    Прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш

    Бабіш візьме участь у чесько-українському бізнес-форумі

    У понеділок і вівторок, 18 та 19 листопада відповідно, до України прибуде прем’єрміністр Чехії Андрій Бабіш разом з віцепрем'єром та міністром промисловості і торгівлі Карелом Гавлічеком та місією з 85 підприємців. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

    «Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем’єрміністром Олексієм Гончаруком. Основною метою офіційного візиту є висловлення підтримки територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, а також зближення України і Європейського Союзу», — пише видання.

    Так, крім політичних зустрічей з Зеленським, Гончаруком та Дмитром Разумковим, Бабіш і Гавлічек візьмуть участь в чесько-українському бізнес-форумі. Ділову місію очолить президент Торгово-промислової палати Чехії Владимир Длоуга.

    «Україна є 20-м найбільшим зовнішньоторговельним партнером Чеської Республіки. За даними Торгової палати, вона пропонує найширші можливості для чеських підприємців в сфері цивільної авіації, транспортної галузі та інфраструктури, енергетики, водного господарства, оборонної промисловості та машинобудування», — наголошує видання з посиланням на матеріали уряду.

    Слід зазначити, що візит прем'єр-міністра Чехії відбувається на тлі масових протестів проти самого Бабіша. Так, 16 листопада близько чверті мільйона людей прийняли участь в акції протеста в переддень річниці Оксамитової революції. Демонстранти, серед яких були й колишні дисиденти та учасники подій 1989 року, також критикували президента країни Мілоша Земана, якого, як і Бабіша, називали непридатним для посади.

    Також повідомлялося, що прем'єр Чехії прийшов на річницю революції у краватці з російським триколором. Варто зауважити, що російський і чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі - це біла, червона і синя горизонтальні смуги, а в російському - біла, синя і червона.

    Як відомо, у Празі 17 листопада відбулася масова хода в пам'ять про студентської акції 17 листопада 1989 року, з якої почалися головні події Оксамитової революції. Події листопада-грудня 1989 року призвели до усунення від влади комуністичної партії та послідовної відмови від соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Попри початкові зіткнення демонстрантів з силами безпеки, революція здійснилася безкровно, що й стало основою для її назви – «оксамитова».

    Напередодні 30-річчя революції чверть мільйона чехів провели у Празі антиурядовий мітинг. Мітингувальники вимагали відставки прем'єрміністра країни Андрія Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешової.

     

    Чехія Україна уряд
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