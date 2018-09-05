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    Україна і Туреччина посилять берегову охорону на Чорному морі

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    Україна і Туреччина посилять берегову охорону на Чорному морі

    Аваков провів зустріч із міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу

    Голови МВС України і Туреччини домовились щодо співпраці у сфері берегової охорони та прикордонних відомств. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

    «Окрім того, сьогодні були досягнуті домовленості у співпраці нашої берегової охорони та українських прикордонників. Ми вирішили розвивати співпрацю в цьому напрямку, бо в цих питаннях є важливим партнерством країн», — заявив міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу.

    Він наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати реформи, які тривають в Україні, і запевнив у подальшій підтримці.

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    Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вже в цьому році в Україні почнеться розгортання системи авіаційної безпеки. І упродовж трьох років проект запрацює на повну потужність. Про це він сказав 4 вересня під час ознайомлення із роботою вертолітних підрозділів жандармерії Туреччини.

    Крім того, Україна і Туреччина разом ловитимуть «злодіїв у законі», а також посилять співпрацю у сфері боротьби із тероризмом.

    Крім того Україна за $40 млн відремонтує турецькі поліцейські вертольоти.

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